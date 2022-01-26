Берлин, , 17:14 — REGNUM Любые санкции, которые могут быть введены против России, окажут негативное влияние на немецкую экономику, заявил 26 января на брифинге в Берлине министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о перспективах новых антироссийских санкций.

По его словам, нет таких антироссийских санкций, которые не ударят по экономике Германии.

«Ситуация на границе Восточной Украины опасная и напряженная. Поэтому я не хочу спекулировать на теме «что было бы, если». Глава МИД ФРГ Бербок и канцлер Шольц заявили, что рассматривают всё, если дойдет до этого. Но это лишь предисловие. Правительство ФРГ предпринимает делает все, что в наших силах, чтобы до этого не дошло… Если санкции будут введены, то нет таких, которые бы не затронули в том числе немецкую экономику», — сказал Хабек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны ФРГ заявила о намерении поставить Украине пять тысяч военных касок.

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