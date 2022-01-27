Более 4,88 млн тестов на коронавирус провели в Нижегородской области
Нижний Новгород, 27 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 27 января с начала пандемии провели 4 880 449 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.
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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 405,7 исследований на 100 тыс. жителей.
За минувшие сутки нижегородцы сдали 15 850 тесто на SARS-CoV-2. Накануне было проведено 7195 исследований на коронавирус.
Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 27 января составляет 31%. Коэффициент распространения инфекции снизился и составил 0,97.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 133 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 225 175 человек.
За день госпитализированы в ковидные стационары 383 жителя области.
С начала пандемии в регионе выявлен 246 961 случай заражения коронавирусом, из них 1445 — за минувшие сутки.
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