Луганск, 27 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) за сутки зафиксировала около 40 попыток боевиков Вооруженных мил Украины (ВСУ) провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 27 января заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За прошедшие сутки нами зафиксировано 37 попыток ведения воздушной разведки боевиками ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что зафиксировала военных ВСУ в зоне разведения сил у города Золотое в Донбассе.

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