Луганск, , 11:12 — REGNUM Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что зафиксировала военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне разведения сил у города Золотое в Донбассе. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В зоне разведения сил и средств зафиксировано перемещение трёх военнослужащих 24-й бригады на автомобиле военного типа», — сказал представитель пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили, что разведка Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружила в жилом районе города Счастье в Донбассе, находящегося под контролем Киева, бронетехнику силовиков Украины.

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