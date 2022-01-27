Пекин, 27 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Руководству США следует серьёзно отнестись к озабоченностям России в сфере безопасности и учесть их. Такова позиция правительства Китая, заявил глава китайского МИД, член Госсовета КНР Ван И 27 января в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И

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Министр иностранных дел Китая заявил, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счёт ущерба для безопасности другой страны. Региональную безопасность нельзя обеспечивать за счёт усиления и расширения военных альянсов.

«Рациональные озабоченности России в сфере безопасности должны быть восприняты всерьёз и урегулированы», — приводит слова Ван И его ведомство.

Глава китайской дипломатии призвал отказаться от менталитета эпохи холодной войны и через переговоры идти к созданию сбалансированного, эффективного и жизнестойкого механизма обеспечения безопасности в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, Ван И в разговоре с Блинкеном также заявил, что стороны конфликта на Украине должны вернуться к Минским соглашениям.

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