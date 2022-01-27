Пекин, , 09:15 — REGNUM Стороны конфликта на Украине должны вернуться к минским соглашениям, заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Китая Ван И.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для урегулирования проблемы Украины необходимо вернуться на исходную точку в виде новых минских соглашений», — цитирует Ван И пресс-служба МИД КНР.

Он напомнил, что «Минск-2» был одобрен Советом Безопасности ООН, это общепризнанный всеми сторонами фундаментальный политический документ, необходимо добиться его выполнения в полном объеме.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Североатлантический альянс является пережитком холодной войны, которому необходимо избавиться от идеологии той эпохи.

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