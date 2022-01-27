Москва, , 09:09 — REGNUM Россия до сих пор не получила объяснений от Соединённых Штатов по поводу хакерских атак, которые были совершены осенью 2021 года на серверы Центризбиркома РФ в период выборов в Государственную думу. Об этом в интервью ведущим российским СМИ заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

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Медведев напомнил, что, несмотря на договорённости России и США по сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью, Москва столкнулась с хакерскими атаками в период выборов, половина из которых шла с территории Соединённых Штатов.

«И мы об этом открыто сказали, что приблизительно 50% этих атак шли через США. Это, правда, всегда очень сложно отслеживать, потому что существуют разные способы все это запутать. Но тем не менее, объективные данные такие. Они пока нам, кстати, на эту тему ничего определенного так и не ответили», — подчеркнул Медведев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первый день начала работы сервисов дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму РФ 17 сентября 2021 года на инфраструктуре электронного правительства были зафиксированы две DDoS-атаки. По данным Минцифры РФ, более 50% массовых запросов к сервисам были сгенерированы с IP-адресов, зарегистрированных в США, более 25% — с IP-адресов из Германии, около 5% — с Украины.

Отмечается, что атаки были спланированными и направлены на воспрепятствование нормальной работе сервисов, однако средства обеспечения информационной безопасности успешно справились с ними.