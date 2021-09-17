Москва, 17 сентября 2021, 13:09 — REGNUM США, Китай и Германия входят в число стран, с территории которых зафиксированы атаки на российскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это следует из данных Ситуационного центра по наблюдению за выборами Общественной палаты РФ.

Электронное голосование
Электронное голосование
Mos.ru

Источники атак находятся в США, ОАЭ, Китае, Нидерландах, Дании, Южной Корее, Канаде, Германии и других странах.

Также зафиксированы атаки на Единую систему идентификации и аутентификации. Они идут из России, США, Азербайджана, Украины, Ирана и Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, российские избиратели 17 сентября, по данным ЦИК, активно участвуют в онлайн-голосовании.

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