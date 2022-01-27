Осло, 27 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Вопрос о расширении НАТО сегодня не актуален, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью Associated Press.

МИД России Сергей Лавров и Йонас Гар Стёре

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Норвежский премьер прокомментировал возможное участие в военном блоке Финляндии и Швеции. Вопрос о вступлении в НАТО — «свободный выбор» этих государств, отметил он.

«Я не вижу сегодня, чтобы расширение НАТО стояло на повестке дня», — заявил Стере.

Он подчеркнул, что никто не может «прийти извне» и диктовать странам, вступать ли им в НАТО. Говоря о ситуации вокруг Украины, Стере отметил, что нужно обсуждать важные вопросы за столом переговоров, а не проводить «такого рода военную демонстрацию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТОЙенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия, если захотят, смогут в короткие сроки присоединиться к альянсу. Глава финского МИД Пекка Хаавистосообщил после этого, что Финляндия сейчас не обсуждает с военным блоком своё вступление. Его шведская коллега Анн Линдезаявила, что в Стокгольме этот вопрос также пока не рассматривают.

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