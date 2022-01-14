Хельсинки, , 18:39 — REGNUM Финляндия на сегодняшний день не обсуждает с блоком НАТО своё вступление в этот альянс, заявил 14 января глава финского МИД Пекка Хаависто.

Флаг Финляндии

«Финляндия не обсуждает с НАТО вступление», — сказал он. По его словам, сейчас такой проект не планируется и «финская политика безопасности остается неизменной».

Слова министра иностранных дел Финляндии цитирует газета Ilta-Sanomat.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что курс страны в сфере внешней политики и политики безопасности сохраняет возможность подачи заявки на присоединение к НАТО и этот вопрос обозначен в политической повестке финского правительства.

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