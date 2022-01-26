Нижний Новгород, 26 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Нижегородские эксперты с большим скепсисом отнеслись к идеи создания единой агломерации, куда могут войти Нижегородская область и Татария, с центром в Казани. «Поволжье в своем нынешнем состоянии может развиваться как некая сложная система, а не как агломерации вокруг одного центра. Тем более, мне кажется неправильным назначать на роль такого центра Казань. В этом случае из этого процесса будет «выключена», например, Уфа — они в силу своих культурных и исторических взглядов не захотят входить в такую агломерацию и будут этому противодействовать», — сказал политический аналитик Дмитрий Скворцов, комментируя ИА REGNUMпредложение главы главы Счетной палаты России Алексея Кудрина.

Pepin von Roojen Отказ

По мнению эксперта, «в России, безусловно, должны быть другие центры демографической и экономической кристаллизации, кроме Москвы и Санкт-Петербурга».

»Екатеринбург реально становится центром крупной агломерации, хотя такие препятствия, как слабая заселенность Свердловской области, никто не отменял. На Урале есть крупные города, но вокруг них практически пустыня. Есть мелкие города и населенные пункты, но сельской периферии, как у нас в ПФО, нет в силу природных условий», — считает собеседник.

Скворцов отметил, что «центром кристаллизации в виде создания единого пространства уже выступают Краснодар и Ростов-на-Дону».

»На той территории тоже запущены объективные процессы, которым можно помогать или препятствовать, но остановить невозможно. Есть Новосибирск, и у него похожие проблемы. В области мало точек роста, которые бы при консолидации в агломерации давали нужный синергетический эффект. Поэтому идея министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве в Сибири городов, не крупных миллионников, а на 300−500 тысяч населения — это шаг в правильном направлении. Он мог бы запустить процессы кристаллизации в Сибири».

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Политический аналитик отметил, что с Поволжьем «нужно реализовывать другой сценарий». В качестве примера от привел две разные схемы развития — французскую и немецкую.

«Можно сравнить два варианта. Если Франция строилась вокруг большого Парижа, в Германии такого единого центра нет. Там есть сеть с множеством разных центров, каждый из которых находит свою экономическую нишу, и они взаимодействуют между собой. Это более сложная схема работы между центром и периферией».

По его мнению, Поволжье «в своем нынешнем состоянии может развиваться как некая сложная система, а не как агломерации вокруг одного центра».

«Тем более, мне кажется неправильным назначать на роль такого центра Казань. В этом случае из этого процесса будет «выключена», например, Уфа — они в силу своих культурных и исторических взглядов не захотят входить в такую агломерацию и будут этому противодействовать», — уверен Скворцов.

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Эксперт отметил, что «с большим сомнением относится к реакции на подобное предложение руководства других регионов Поволжья. В Казани это прозвучало очень хорошо и выигрышно, но в целом реализация этой затеи вызовет больше проблем, чем пользы. Что касается чисто Нижнего Новгорода, то мы во многом находимся в тени Москвы. Мы слишком близко, и из города «высасываются» кадровые ресурсы. Слишком многие вещи и процессы замкнуты на столицу и нам трудно стать агломерационным центром притяжения». Напомним, 21 января 2022 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России необходимо создавать крупные агломерации, соответствующие «мировому уровню», которые в перспективе влияли бы «на мировую повестку». Центром Поволжской агломерации, по его мнению, может стать Казань, а войти в нее могут несколько регионов России, включая Нижегородскую область.

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