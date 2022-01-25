Нижний Новгород, , 15:31 — REGNUM Нижегородский эксперт сравнил дискуссию вокруг идеи агломераций в России с обсуждением возможности «открытия представительства Счетной палаты на Марсе». «Пока нет предмета обсуждения, вся дискуссия вокруг этого абсурдна», — сказал директор Института проблем социального управления Максим Лубяной, комментируя ИА REGNUM предложение главы Счетной палаты России Алексея Кудрина.

Марс

По мнению собеседника, в самой идее агломераций «заложен целый комплекс проблем и противоречий. В нынешнем виде предложение Алексея Кудрина вызывает только вопросы и недоумение. Пока нет предмета обсуждения, вся дискуссия вокруг этого абсурдна».

Эксперт напомнил, что Алексей Кудрин является главой Счетной палаты.

«Про специалиста в области территориальных преобразований Алексея Кудрина я не слышал. Если он экономист, финансист, то в его компетенции изучение структур экономик всех российских регионов. Это во-первых. Во-вторых, обсуждать идею агломераций в предложенном виде все равно, что обсуждать возможность открытия представительства Счетной палаты на Марсе. Только нужно ответить на самый главный вопрос — «зачем?».

Максим Лубяной подчеркнул, что в России «и без этого достаточно проблем, которые требуют внимания. Может быть нужно сначала решать первостепенные задачи? Может быть не нужно к существующему социальному напряжению добавлять идею непонятного объединения?«Читайте также: Агломерация «по-Кудрину» может быть полезна Нижнему Новгороду — мнение

В качестве примера успешного функционирования похожего объединения, эксперт назвал работу Волго-Вятского макроэкономического района во время СССР.

«В СССР был Волго-Вятский макроэкономический район. Это было некое специфическое образование с пониманием межрегиональных кооперационных связей. Что такое межрегиональные кооперационные связи? Например, в Нижегородской области, при СССР она называлась Горьковской, есть огромные промышленные мощности и куча смежников. Этих смежников привлекали из соседних регионов, тогда все было логически завязано. Никаких объединений не было. Проблемы решались перераспределением ресурсов, в зависимости от специфики производства и его потребностей. Связанность человеческих и промышленных ресурсов обеспечивало производство. Какое основание сейчас для межрегиональной агломерации?», — недоумевает директор Института проблем социального управления Максим Лубяной.

Напомним, 21 января 2022 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России необходимо создавать крупные агломерации, соответствующие «мировому уровню», которые в перспективе влияли бы «на мировую повестку». Центром Поволжской агломерации, по его мнению, может стать Казань, а войти в нее могут несколько регионов России, включая Нижегородскую область.

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