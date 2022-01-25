Нижний Новгород, , 15:21 — REGNUM Нижегородцы по-разному оценили озвученную главой Счетной палаты РФАлексеем Кудриным идею создания единой агломерации, куда могут войти Нижегородская область и Татарии, с центром в Казани. Предприниматель Андрей Василенко, в беседе с ИА REGNUM среди плюсов идеи назвал «сокращение числа чиновников».

По мнению нижегородца, «изначально регионы России формировались и были закреплены по национальному признаку».

»Мне кажется, это не совсем правильный подход с точки зрения экономики, инвестиционной привлекательности, логистики и так далее. В 1991 году это, вероятно, было продиктовано стремлением продемонстрировать демократические преобразования и поощрить самоопределение многонационального состава России. Поэтому у Татарстана, к примеру, появился свой парламент и президент», — отметил бизнесмен.

Правильнее, на его мнению, «делить регионы по географическому признаку».

«Хороший пример — федеральные округа в России. Во-первых, это значительно сокращает цепочку бюрократических процедур. Во-вторых, система становится понятнее и прозрачнее. В-третьих, исчезает национальное напряжение. Например, башкиры соседствуют с татарами, но не по национальному признаку, а по территориальному — исторически они соседи».

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Василенко отметил, что если Нижегородская область объединится с Татарией в единую агломерацию с центром в Казани — «это скорее принесет больше плюсов, чем минусов».

«Расстояние между Нижним Новгородом и Казанью, по российским меркам — незначительное. И то, что в Нижегородской области не будет губернатора и правительства, их упразднят — тоже плюс. Будет меньше псевдовыборов, бесполезного чиновничьего аппарата и меньше лишних людей», — перечислил собеседник.

Предприниматель подчеркнул, что создание различных агломераций решит другой немаловажный вопрос — самоокупаемость регионов.

«В России много убыточных регионов, которые живут на дотациях. Если их объединить в один большой кулак с теми, кто зарабатывает, то четыре здоровых пальца могут вытянуть пятый — слабый и убыточный. В любом случае, не будет хуже того, что есть сейчас, когда Москва высасывает донорские миллионы и миллиарды, когда богатые Урал, Сибирь и Дальний Восток кормят Москву, которая сама по себе производит не так много, по меркам России. Это несправедливо», — заявил Андрей Василенко.

Напомним, 21 января 2022 года глава Счетной палаты РФАлексей Кудрин заявил, что в России необходимо создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой. Центром Повмолжской агломерации, по его мнению, может стать Казань, а войти в нее ряд регионов России, включая Нижегородскую область.

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