Москва, 26 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в ходе видеомоста «Станет ли омикрон завершающим штаммом пандемии?», рассказал почему Россия не помогает Киргизии организовать производство вакцин от коронавируса, — передают киргизские СМИ.

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По словам академика, завод по выпуску российских препаратов для вакцинации от COVID-19 в Киргизии до сих пор не обустроили и не запустили потому, что власти Киргизии не проявляют инициативу в этом направлении.

«Президент Владимир Путин сказал, да и сейчас говорит, что Россия готова передать документацию для производства вакцин. Если бы ваше правительство пришло к нашему и сказало, что да, хотим построить, тогда можно было бы рассматривать варианты. Но поскольку от вас не идет инициативы, Россия не будет навязываться», — подчеркнул он.

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