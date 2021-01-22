Бишкек, , 14:08 — REGNUM Киргизские власти ведут переговоры с Россией об открытии производства российской вакцины от коронавируса на территории Киргизии. Об этом на брифинге заявил и. о. министра здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.

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«Планируется выезд специалистов в Россию для проработки этого вопроса», — сообщил высокопоставленный киргизский чиновник.

Также глава минздрава отметил, что с российской стороной идет переписка и переговоры по теме поставок в Киргизию готовых противокоронавирусных вакцин, изготовленных в России.

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