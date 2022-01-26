Донецк, 26 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил об активизации деятельности украинских националистических организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций», — цитирует его сайт Народной милиции.

По его словам, на вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы, заключил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что власти Донецкой Народной Республики призывают блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы.

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