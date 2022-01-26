В ДНР заявили об активизации украинских националистических организаций
Донецк, 26 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил об активизации деятельности украинских националистических организаций.
По его словам, на вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы, заключил он.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что власти Донецкой Народной Республики призывают блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы.
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