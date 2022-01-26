Донецк, , 11:40 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) призывают блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделениями ВСУ активных боевых действий», — сказал он.

Басурин добавил, что поставка Киеву любых типов боеприпасов и другого летального оружия будет способствовать эскалации конфликта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что поставляемое США на Украину оружие окажется в руках боевиков и террористов.

Отметим, последняя партия военной помощи США, доставленная на Украину, включает в себя 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin и оружие для уничтожения укреплений.