Москва, 26 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции не помешала России и Италии сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне. Об этом 26 января на встрече с итальянским бизнесом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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При этом он указал на то, что из-за пандемии «деловые контакты оказались затруднены», а в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно, не способствовала реализации новых проектов и инициатив.

«Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось всё-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Россия рассматривает Италию в качестве одного из ведущих экономических партнёров. По его словам, Италия занимает третье место среди государств Евросоюза по уровню товарооборота с РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Италии остаются конструктивными вне зависимости от того, кто находится у власти этих стран. Он подчеркнул, что у Москвы с Римом сложились, если не показательные, то хорошие, устойчивые отношения.

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По словам представителя Торгово-промышленной палаты РФ в Италии, заместителя генерального секретаря Итало-российской торговой палаты Василия Гольцова, спад в мировой экономике в период пандемии коронавируса затронул в том числе и российско-итальянские экономические отношения: падение товарооборота, снижение деловой и инвестиционной активности.