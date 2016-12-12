Путин: Москва посоревновуется с Римом за место проведения «Экспо-2030»
Москва посоревнуется с Римом за проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний.
Москва посоревнуется с Римом за право принять ЭКСПО-2030.
Путин назвал Италию одним из ведущих экономических партнёров России
Пандемия коронавирусной инфекции не помешала России и Италии сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне. Об этом 26 января на встрече с итальянским бизнесом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на встрече с представителями деловых кругов Италии: «Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены, и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив. Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось всё-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке».
Путин: Италия может очень выгодно покупать газ из России
Италия работает с Газпромом на основе выходных долгосрочных контрактов. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний.
Путин отметил выгодные газовые контракты между Россией и Италией.
Путин: объём торговли РФ и Италии в 2021 году превысит 30 млрд долларов
Россия и Италия сохранили сотрудничество в экономической сфере на высоком уровне. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с итальянскими бизнесменами.
Путин: мы уделяем и будем уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности нашей страны.
Россия может стать к 2035 году одним из крупнейших производителей и экспортёров водорода, отметил президент РФ.
Путин: в России в настоящее время работает около 500 итальянских бизнес-структур.
Путин: мы рассматриваем Италию в качестве одного из ведущих экономических партнёров.