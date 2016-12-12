Президент России Владимир Путин 26 января проведёт очередное совещание с членами правительства. Основная тема встречи — обсуждение создания научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Кроме того, на 26 января запланирована встреча Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний.

На встрече, которая пройдёт в режиме видеоконференции, планируют обсудить вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран, возможности наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.