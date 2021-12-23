Москва, , 16:30 — REGNUM Отношения России и Италии остаются конструктивными вне зависимости от того, кто находится у власти этих стран. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Италия

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«У нас отношения между Италией и Россией они сложились, если не как показательные, то как хорошие, устойчивые. Вне зависимости от тех сил, которые возглавляют Италию. Мы продолжаем то, что было заложено господином Берлускони (Сильвио, экс-премьер Италии — прим. ИА REGNUM)», — сказал Путин.

По его словам, именно Берлускони был инициатором улучшением отношений между Россией и НАТО. Также итальянский политик предложил ряд долгоиграющих межгосударственных проектов, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса.

«Вот это все продолжается вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент времени оказываются на вершине политической власти», — отметил Путин.

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