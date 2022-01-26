Москва, 26 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Россия предпримет конкретные шаги, если Запад не даст конструктивного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 26 января, во время выступления на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По его словам, Россия не позволит «замотать» требования по гарантиям безопасности в дискуссиях. Получить ответ по поводу представленных проектов в Москве рассчитывают уже на этой неделе.

«Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Россия будет жёстко пресекать попытки приписать ей участие в украинском конфликте. Соединённым Штатам следует принудить Киев к исполнению Минских соглашений, однако вместо этого Украину подталкивают к провокациям против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что преодолеть внутренний кризис на Украине можно только через прямой диалог участников конфликта.

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