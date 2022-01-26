Москва, , 13:11 — REGNUM Преодолеть внутренний кризис на Украине можно только через прямой диалог сторон конфликта. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Наша позиция здесь неизменна: преодолеть внутриукраинский кризис можно лишь путём последовательного, неукоснительного выполнения Минского комплекса мер во всей его полноте и последовательности», — заявил Лавров.

«Документ был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН, и следовательно стал неотъемлемой частью международного права. Залог успеха здесь один — налаживание прямого диалога между сторонами конфликта: Киевом, Донецком и Луганском», — указал он.