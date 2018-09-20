26 Января
11:01
Глава МИД Лавров ответит на вопросы депутатов Госдумы
Сегодня, 26 января, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы МИД России Сергея Лаврова.
В Госдуме 26 января проходит «правительственный час» с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Глава российского МИДа рассказывает об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации, отвечает на вопросы депутатов.
Также представители всех пяти фракций выскажут свое мнение о работе министерства и выступят с предложениями.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.