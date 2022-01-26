Москва, 26 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах перевести школьников и студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19 в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Насколько мне известно, таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что такие вопросы не рассматриваются в Кремле.

«Это может рассматриваться только в оперативном штабе правительства. Уже почти два года прошло пандемии. Нужно это понять», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 26 января на дистанционном формате обучения находятся чуть более 6% учащихся школ.

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