Песков: Путин не планирует переговоры с главами ДНР и ЛНР
Москва, 26 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Телефонных контактов президента России Владимира Путина с главами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) сейчас в планах нет. Об этом 26 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Нет, сейчас таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что предложением о признании Донецкой и Луганской Народных Республик не стоит пользоваться ради зарабатывания политических очков, это очень чувствительная тема.
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