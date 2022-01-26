Москва, 26 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Телефонных контактов президента России Владимира Путина с главами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) сейчас в планах нет. Об этом 26 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, сейчас таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что предложением о признании Донецкой и Луганской Народных Республик не стоит пользоваться ради зарабатывания политических очков, это очень чувствительная тема.

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