Москва, , 13:35 — REGNUM Предложением о признании Донецкой и Луганской Народных Республик не стоит пользоваться ради зарабатывания политических очков, это очень чувствительная тема. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 января журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ситуация очень напряжённая, чувствительная, сейчас важно избегать любых шагов, которые могут вызвать усиление этой напряжённости, сказал Песков и призвал осознавать ответственность за сбалансированные шаги, учитывающие текущую обстановку.

«Очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим», — добавил представитель Кремля.

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