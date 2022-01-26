Москва, 26 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Совет Думы 7 февраля рассмотрит комплексные поправки ко второму чтению законопроекта, призванного усовершенствовать механизмы борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

Законопроект, принятый в первом чтении в 2018 году, в частности, устанавливает отягчающие наказание обстоятельства, если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком или несет ответственность за него, а также приостанавливающий наступление срока давности за такие преступления до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия.

Вводятся новые, отягчающие наказание обстоятельства, если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком. Норма также относится к лицам, которые несут ответственность за ребенка: его содержание, воспитание, обучение, защиту интересов (например, в силу договора — няня), а также к тем, кто работает с детьми в школах, детсадах, учреждениях развития несовершеннолетних, отметила Яровая.

Также, по ее мнению, тяжкими и особо тяжкими должны стать преступления с использованием интернета.

«В законе должна быть прописана ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета, а также если такие действия носили групповой характер. Сюда относится и распространение порнографии среди детей, и понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, и оборот детской порнографии», — перечислила парламентарий.

Еще одно предложение рабочей группы во главе с Яровой касается сроков давности преступлений против детей.

Предлагаемая норма приостанавливает наступление срока давности за такие преступления до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия, то есть когда у ребенка появится реальная возможность об этом рассказать.

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Среди поправок — уголовная ответственность за укрывательство педофилов.

«Уголовная ответственность также должна работать за укрывательство преступления, если о нем стало известно другому лицу из числа знакомых ребенку, в том числе если это лицо не принимало участие в преступлении», — говорит Яровая.

Также законопроектом прописывается возможность участия психолога при допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, что обеспечит защиту детей от внешнего давления, рассказала Яровая.

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