Пожизненное для педофилов и срок за укрывательство: законопроект

Москва, , 15:54 — REGNUM Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесли в Госдуму депутаты всех фракций во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля. Предлагается соотнести механизмы ответственности за совершение актов сексуального насилия в отношении малолетних с тяжестью этих преступлений.

Прежде всего, законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия.

«Статистика и экспертные данные свидетельствуют о том, что в результате систематического сексуального насилия над ребенком его здоровью, как правило, причиняется необратимый вред», — отмечают парламентарии.

Ответственность для близких

Предлагается признать в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) лицом, проживающим совместно с несовершеннолетним, а равно любыми лицами (не только несущими обязанность по надзору за несовершеннолетним), осуществляющими трудовую деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

Сроки давности

Также законопроектом предлагается дополнить статью 78 Уголовного кодекса положением, согласно которому сроки давности по не выявленным преступлениям в отношении малолетних детей не будут течь до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия.

«Это решит проблему с невозможностью возбуждения уголовного дела в связи истечением сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста, то есть находящихся в силу возраста в беспомощном состоянии. Причем данная оговорка затрагивает все преступления против половой неприкосновенности детей независимо от категории тяжести», — указали авторы.

Понуждение

Также повышается уголовная ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности.

«Если в настоящее время такие преступления признаются преступлениями средней тяжести, то законопроектом предлагается отнести их к числу тяжких преступлений», — отмечают депутаты.

Порнография

Кроме того, законопроектом предлагается признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение или перемещение, а равно распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Укрывательство преступлений

В силу скрытого характера преступлений против половой неприкосновенности детей и частого распространения случаев укрывательства таких преступных деяний законопроектом устанавливается уголовная ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, и повышается уголовная ответственность за укрывательство особо тяжких преступлений.

В частности, предполагается, что заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожизненно: Комплексный законопроект о наказании для педофилов внесен в ГД