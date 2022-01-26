Сеул, 26 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 9046 человек. Об этом 26 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 26 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 594 919 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 28 855 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 878 415 человек. Уровень полной вакцинации составил 85,5%.

«Бустерную» дозу получили 240 502 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 25 787 293 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 13 012 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 762 983.

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