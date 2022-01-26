Москва, 26 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Российский Минздрав подготовил рекомендации для граждан на случай бессимптомного или легкого течения коронавирусной инфекции или острой вирусной респираторной инфекции (ОРВИ), они опубликованы 26 января на сайте ведомства.

ИА REGNUM Люди в масках

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Рекомендации даны для трёх групп граждан: привитых или переболевших COVID-19 без факторов риска и с факторами риска, а также для тех, кто не болел и не прививался. Также рекомендации даны на случай заражения ребёнка коронавирусом.

Вакцинированным или переболевшим менее полугода назад рекомендовано при получении положительного теста на COVID-19 и отсутствии симптомов заболевания уйти на самоизоляцию. Такие люди могут получить больничный, но лечение им не требуется. Следует только как минимум раз в сутки измерять температуру.

Вакцинированным без факторов риска при появлении симптомов ОРВИ и отсутствии результатов ПЦР-теста рекомендовано измерять температуру тела не менее трёх раз в день, а также дважды в день проверять уровень насыщения крови кислородом. Применять можно противовирусные препараты, капли или спреи для носа, витамины С и D. При повышении температуры до 38 градусов — жаропонижающие препараты.

Вакцинированным людям из группы риска при бессимптомном течении заболевания нужно следовать указаниям медицинского работника. Им также следует контролировать температуру, сатурацию, соблюдать питьевой режим, при необходимости применять противовирусные препараты.

Не привитым и ранее не болевшим рекомендовано при симптомах или положительном тесте оставаться дома и обратиться к врачу по телефону. При ухудшении состояния — вызывать скорую помощь.

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