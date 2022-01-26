Донецк, 26 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике готовы к агрессивным действиям со стороны Украины, такова текущая ситуация. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

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По его словам, республике приходится быть в постоянной готовности, так как «никто ничего исключать не может». В ДНР прошёл ряд учений, отрабатывается слаживание между профильными ведомствами, совместные действия экстренных служб.

«Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Пушилин заявил, что характер мероприятий на Украине — «подтягивается техника, готовятся танковые экипажи» — указывает на подготовку к наступлению на Донбасс.

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