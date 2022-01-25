Москва, 25 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут на очень высоком уровне. Такую уверенность 25 января на встрече со спортсменами российской олимпийской сборной выразил президент РФ Владимир Путин.

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«Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи», — подчеркнул глава государства.

Напомним, зимние олимпийские игры 2022 года пройдутв Пекине в период с 4по 20 февраля. Вашингтон объявил Играм дипломатический бойкот: на них не будет никого из дипломатического корпуса США и вообще никого из официальных лиц, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин пожелал удачи российским спортсменам перед Олимпийскими играми в Пекине. Глава государства подчеркнул, что им предстоит пройти более чем серьёзные испытания, проверить свой характер и силу воли.

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