Президент РФ Владимир Путин 25 января, в День российского студенчества, проводит встречу со студентами. В видеоконференции примут участие обучающиеся ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов.

Помимо этого, Владимир Путин проведёт встречу с олимпийской сборной России в преддверии зимней Олимпиады в Пекине.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.