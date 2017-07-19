25 Января
13:13
Путин оценил роль математики в современном мире
В июле в России пройдёт Международный математический конгресс, который призван заинтересовать молодёжь в изучении математики. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами.
13:01
Путин: сегодня Татьянин день, день российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим праздником нашу студенческую молодежь, аспирантов, школьников и, конечно, взрослых. Потому что память о студенческой поре остается с нами на всю жизнь.
12:54
Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днём
Президент России Владимир Путин 25 января поздравил российских студентов на встрече с ними в формате видеоконференции.