Москва, 25 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Молодые учёные и исследователи в России вправе рассчитывать на достойный уровень жизни, а государство должно всячески оказывать этому поддержку. Об этом 25 января на встрече со студентами ведущих российских вузов в формате видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Ilkasan 02 Молодые ученые в науке

«Мы это и стараемся делать», — подчеркнул глава государства, напомнив о системе грантов для молодых учёных, которая работает достаточно успешно.

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Российский лидер подчеркнул, что власти РФ должны в первую очередь поддерживать тех, кто добивается высоких результатов на научном поприще.

Это касается и таких «бытовых вещей», как обеспечение жильём.

«Здесь существуют разные возможности: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жильё», — пояснил Путин.

Кроме того, очень важно создать условия для работы молодых исследователей в отечественных высокотехнологичных компаниях, добавил российский лидер. Компании уже занимаются этим давно и успешно, создают свои кафедры.

«И с ними нужно активнее поработать, чтобы они создавали условия, которые позволяли бы им добиваться хороших результатов и быть более конкурентоспособными и в стране и на мировых рынках», — отметил президент РФ.

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«По всем этим направлениям будем и дальше самым прямым образом работать и создавать многовекторную систему поддержки молодых исследователей», — заключил Путин.