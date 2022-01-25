В РФ продолжат создавать систему поддержки молодых учёных — Путин
Москва, 25 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Молодые учёные и исследователи в России вправе рассчитывать на достойный уровень жизни, а государство должно всячески оказывать этому поддержку. Об этом 25 января на встрече со студентами ведущих российских вузов в формате видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.
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Российский лидер подчеркнул, что власти РФ должны в первую очередь поддерживать тех, кто добивается высоких результатов на научном поприще.
Это касается и таких «бытовых вещей», как обеспечение жильём.
Кроме того, очень важно создать условия для работы молодых исследователей в отечественных высокотехнологичных компаниях, добавил российский лидер. Компании уже занимаются этим давно и успешно, создают свои кафедры.
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