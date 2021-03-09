Москва, , 14:31 — REGNUM В России не закреплён правовой статус молодого учёного, что создаёт множество проблемы. Об этом 9 марта заявила министр науки и высшего образования Валерий Фальков на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.

«Есть системная проблема, она связана с тем, что, к сожалению, у нас отсутствует чёткое единообразное определение понятия и закрепление правового статуса молодого учёного и в федеральном законодательстве, и в региональном соответственно», — заявил Фальков.

По его словам, на уровне подзаконных актов существуют разные трактовки, которые не позволяют адекватно проводить меры государственной поддержки.

«Мы провели консультации с коллегами в правительстве и в Администрации президента и подготовили на Ваше имя обращение», — продолжил Фальков.

«Просьба поддержать нас, с тем чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нём и понятие, и правовой статус молодых учёных как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий. На наш взгляд, это упорядочит систему мер государственной поддержки молодых учёных и повысит эффективность их реализации.