Москва, 25 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Комментарии по поводу предположительной приостановки закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» следует просить не у Кремля. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 25 января журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Пескова спросили, следят ли в администрации президента за данными о закупках и поставках отечественных вакцин, включая «ЭпиВакКорону». Пресс-секретарь президента порекомендовал обращаться в Минздрав, а также в оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Это не прерогатива Кремля», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрированы в России в октябре 2020 года и августе 2021 года соответственно. По данным издания «Ведомости», эти препараты с начала 2022 года не распределяются по российским регионам.

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