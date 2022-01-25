Москва, 25 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Озабоченности России по ситуации в Донбассе изложит в рамках встречи в нормандском формате замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Это произойдёт в ходе встречи в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 25 января журналистам.

kremlin.ru Дмитрий Козак

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Он напомнил, что 25 января во Франции состоится встреча в нормандском формате на уровне политических советников. Представители России, Германии, Франции и Украины смогут в том числе затронуть положение на линии соприкосновения в Донбассе.

«Не сомневаюсь, что коллега Козак доведёт наши озабоченности до сведения своих собеседников по «нормандской четвёрке», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал, что встреча в нормандском формате состоится при участии советников лидеров всех четырёх стран.

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