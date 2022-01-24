Москва, , 15:00 — REGNUM Украина действительно концентрирует большое количество вооружений на линии соприкосновения, и это свидетельствует о планах Киева по наступлению на территорию ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть», — сказал Песков.

Он отметил, что «каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции», что не может не беспокоить Москву.

Песков назвал «очень высокой» угрозу наступления Украины на территорию Донбасса: «Она выше, чем ранее».