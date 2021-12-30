Москва, , 10:36 — REGNUM Отношения Китая и России, которые прошли закалку в последние 20 лет, на сегодняшний день достигли высокого уровня и находятся в наилучшем периоде в истории. Об этом 30 декабря заявил посол Китайской Народной Республике в Москве Чжан Ханьхуэй.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы их развития «создали чудо» в истории отношений между крупными странами», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Он добавил, что среди более чем 170 стран, с которыми у Китая установлены дипломатические связи, только с Москвой они позиционируются как вступающие в «новую эпоху», что в полной мере показывает их уникальность и особую важность.

Также, по словам Ханьхуэя, между Китаем и Россией была создана беспрецедентная модель стабильного развития диалога между крупными соседними государствами, что обеспечивает «возможность двум странам стабильно двигаться по правильному пути без вмешательства внешних факторов».

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Посол КНР считает, что развитие китайско-российских отношений идет быстрыми темпами, они уже давно свободны от каких-либо нерешённых исторических вопросов и внутренних помех.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем вышло на беспрецедентный уровень.