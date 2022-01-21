Вена, , 11:33 — REGNUM На сегодняшний день Россия и Китай ведут как никогда тесное сотрудничество за последние 70 лет. Поэтому назрела настоятельная необходимость совместной работы против глобальных угроз со стороны двух стран. Об этом своих глобальных партнёров, включая Австралию, во время выступления в университет Лоуи в Австралии предупредила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает газета The Sydney Morning Herald.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай и Россия осмелели так, что подобного мы не видели со времен холодной войны», — подчеркнула министр иностранных дел Британии.

Со ссылкой на данные международного института стратегических исследований, она указала на то, что за последние 70 лет у России и Китая не было настолько тесных и крепких отношений, какие сложились в настоящее время. Трасс считает, что «Китай и Россия обнаружили идеологический вакуум и стремятся его заполнить».

Читайте также: В КНР заявили о способности вместе с РФ выдержать давление стран-гегемонов

«Россия и Китай всё больше и больше сотрудничают, стремясь установить стандарты в таких технологиях, как искусственный интеллект, чтобы утвердить свое господство на Западе и в Тихом океане посредством совместных военных учений и в космосе», — добавил глава британского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что Великобритания и Австралия договорились углублять свои экономические связи, а также связи в области безопасности и технологий, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны Китая и России.

Ранее по теме: Союз России и Китая грозит США катастрофой — The Sun

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что такие великие державы как Китай и Россия вместе способны обеспечить глобальный порядок и выдержать давление со стороны стремящихся к гегемонии стран.