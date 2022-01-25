В команде переговорщиков США по ядерной сделке с Ираном произошёл раскол
Нью-Йорк, США, 25 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Представители американской стороны, которые ведут переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не могут сойтись во мнениях. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.
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По данным собеседников издания, раскол в команде переговорщиков США произошёл из-за того, что они не смогли определиться относится стратегии, которой стоит придерживаться в разговоре с Тегераном.
По словам осведомлённых источников, в связи с тем, что переговоры о восстановлении ядерного соглашения с Ираном 2015 года достигли критической фазы, в команде США возникли разногласия по поводу того, насколько следует ужесточать существующие антииранские санкции и когда завершать переговоры. В сложившейся ситуации трое сторонников более жёсткой позиции отказались от участия в работе и покинули команду переговорщиков.
Как сообщили изданию официальные лица США, из-за этих разногласий в минувшие выходные свой пост покинул заместитель специального посланника по Ирану Ричард Нефью, который выступал за более жёсткую позицию на нынешних переговорах. Он не присутствовал на переговорах в Вене с начала декабря.
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине января глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что на переговорах по иранской ядерной сделке, восьмой раунд переговоров которых проходит в Вене, наблюдается реальный прогресс. По его словам, прежде всего, есть реальное желание между Ираном и Соединёнными Штатами «понять конкретные озабоченности и понять, как эти озабоченности могут быть учтены в общем пакете». Ирану следует проявлять конструктивность на переговорах по СВПД, а Западу — не пытаться создавать психологическое напряжение, отметил глава российского МИД.