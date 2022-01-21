Токио, , 08:46 — REGNUM Иран должен воздержаться от дальнейшего расширения своей ядерной деятельности. С таким призывом к Исламской Республике обратились власти Японии и Франции по итогам переговоров глав МИД и министерств обороны двух стран.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министры призвали Иран прекратить дальнейшее расширение его ядерной деятельности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского внешнеполитического ведомства.

Стороны также отметили важность возвращения к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«С учётом развития иранской ядерной программы, которая вызывает серьёзную обеспокоенность, министры подчеркнули важность немедленного возвращения к полному соблюдению положений СВПД и приветствуют возобновление переговоров в Вене», — добавили в МИД.

Также участники переговоров указали на важную роль МАГАТЭ по верификации и мониторингу за соблюдением соглашения, пишет RT.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 января, в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хосейном Амирабдоллахианом. Глава внешнеполитических ведомств обсудилинаиболее важные проблемы двустороннего, регионального и международного значения, а также в ходе встречи подтвердили настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления ядерной сделки в её изначальной конфигурации.

Ранее иранский президент Ибрагим Раиси встретился и провёл переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.