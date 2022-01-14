Москва, , 13:16 — REGNUM Реальный прогресс наблюдается на переговорах по иранской ядерной сделке. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 14 января на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«По иранской ядерной программе я бы всё-таки занимал более оптимистичную позицию, там есть реальный прогресс, там есть реальное желание прежде всего между Ираном и Соединёнными Штатами понять конкретные озабоченности и понять, как эти озабоченности могут быть учтены в общем пакете», — сказал Лавров.

Он добавил, что речь может идти только о пакетном решении. Такова и сама иранская ядерная сделка — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Ирану следует проявлять конструктивность на переговорах по СВПД, а Западу — не пытаться создавать психологическое напряжение, отметил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмой раунд переговоров в Вене по ядерной программе Ирана начался 3 января. Переговоры набрали ход, заявлял заместитель российского министра иностранных делСергей Рябков.

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