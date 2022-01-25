Лондон, , 09:11 — REGNUM Карательные меры, в том числе беспрецедентный пакет санкций, придётся применить против России в случае её вторжения на Украину. Такова позиция властей Великобритании и ряда других ведущих стран НАТО, говорится в заявлении, распространённом канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Штаб-квартира НАТО Mil.ru

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Заявлению предшествовала встреча Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Евросоюза и НАТО. Она состоялась 24 января в формате онлайн.

«Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций», — говорится в заявлении.

Отмечено также, что участники встречи договорились о дальнейшей тесной координации любых ответных действий такого рода.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время со стороны Украины и стран Запада звучат заявления о «вторжении» на украинскую территорию, которое якобы планируют власти РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что таким образом без оснований нагнетается напряжённость, тогда как Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он допустил возможность провокаций на юго-востоке Украины.

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