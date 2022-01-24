Москва, , 14:56 — REGNUM Угроза военного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высока, гораздо выше, чем раньше. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 24 января журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Он отметил, что Киев стягивает к линии соприкосновения огромное количество сил и средств, а это говорит о готовящемся наступлении. Каждая отдельно взятая единица оружия, добавил Песков, вдохновляет украинские власти на начало операции.

«Угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных провокациях или атаках на Донбасс со стороны Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь военного командования Донецкой Народной Республики (ДНР)Эдуард Басурин заявил о подготовке Киева к активным боевым действиям. В Луганской Народной Республике (ЛНР) также предупредили о подготовке украинских силовиков к наступлению — они проводят усиление штурмовых групп.

Читайте также: В ЛНР сообщили о подготовке ВСУ наступления в Донбассе