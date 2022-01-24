Москва, , 19:24 — REGNUM Совет Думы обсудит в феврале проект обращения к президенту РФ о признании независимости ЛНР и ДНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, такое решение принял Совет Думы.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин о проведении консультаций по этому вопросу среди фракций. Вопрос предполагалось вынести на заседание Совета Думы по итогам обсуждения.

Кроме того, 26 января в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Вопрос о ЛНР и ДНР может быть задан министру.

Проект постановления о признании ЛНР и ДНР внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым 19 января. Парламентарии обращаются к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и положит начало процессу международного признания обоих государств, отмечается в проекте обращении.

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