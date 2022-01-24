Канберра, 24 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева. Об этом 24 января сообщает Sydney Morning Herald.

Флаг Австралии

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При этом гражданам страны австралийский МИД рекомендовал воздержаться от поездок в Украину.

«Консульские услуги и наши возможности по предоставлению консульской помощи могут быть ограничены из-за ситуации в стране», — подчеркнули в правительстве Австралии.

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Жителям страны, которые уже находятся на территории Украины, советуют побеспокоиться о личной безопасности и пересмотреть свои планы, а также быть готовыми при необходимости найти безопасное убежище на месте.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США предписал членам семей дипломатов, работающих в Киеве, уехать с Украины. Некоторым дипломатическим сотрудникам также разрешено добровольно покинуть страну. Кроме того, Великобритания начала эвакуацию своих дипломатов с Украины. При этом Германия, Польша, Швеция, Латвия, Австрия пока не вывозят дипломатов с Украины.