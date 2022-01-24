Рига, , 15:26 — REGNUM Персонал посольства Латвии на Украине при необходимости может быть эвакуирован, сейчас дипмиссия продолжает работать в полном объёме. Об этом латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс написал 24 января в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Он отметил, что в Риге постоянно оценивают обстановку с безопасностью на Украине и намерены действовать в соответствии с ней. Общепринятая практика такова, что МИД располагает необходимыми планами по эвакуации посольства, этот процесс может быть запущен при необходимости.

«Посольство Латвии на Украине продолжает работать в полном объёме», — отметил Ринкевичс.

Он также призвал жителей Латвии без большой необходимости не посещать Украину, а также Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США предписал членам семей дипломатов, работающих в Киеве, уехать с Украины. Некоторым дипломатическим сотрудникам также разрешено добровольно покинуть страну.

Читайте также: Семьям дипломатов США предписано покинуть Украину «из предосторожности»