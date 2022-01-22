Москва, 22 января, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу дополнительных мер, связанных с распространением штамма коронавируса «Омикрон» в стране, сообщает 22 января пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства РФ

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что региональным министерствам здравоохранения поручено проанализировать результаты оценки качества помощи больным.

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Министерству здравоохранения РФ совместно с Минцифры поручено до 24 января доработать нормативы по количеству операторов на линии 122. На работу специалистов кол-центров будут ежемесячно выделять не менее 300 млн рублей из бюджета.

Федеральной антимонопольной службе поручено проверить обоснованность цен на ПЦР-тестирование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров заявил, что появление штамма коронавируса «Омикрон», возможно, является признаком завершения пандемии COVID-19.

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