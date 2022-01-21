Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Временное приостановление плановой работы поликлиник Санкт-Петербурга из-за роста заболевших новым штаммом коронавируса «Омикрон» — крайняя мера, к которой могли прибегнуть городские власти, пояснила 21 января ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Закрыто

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«Этот запрет, на мой взгляд, крайняя мера. По сути, люди лишатся возможности сходить к врачу в поликлинику, что повлечёт за собой рост нагрузки на скорую помощь. Медицинские осмотры проводятся в целях ранней диагностики неинфекционных заболеваний. Упущенное время может привести к необратимым последствиям для здоровья и жизни граждан», — отметила собеседница агентства.

Эксперт подчеркнула, что такой возможности лишены все: и лица группы риска по заболеваемости ковидом, и те, кто к ним не относится (переболевшие, привитые).

«Ограничение социальных контактов только сможет помочь растянуть распространение заболеваемости. А это дистанционное обучение, работа и закрытие общепита. Голоса людей, упустивших время на лечение, мы вряд ли услышим, а вот возмущение лишившихся доходов рестораторов и возмущённых родителей будет критичным. Власть думает о людях, но больше о тех, кто громче», — подытожила эксперт.

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Напомним, по постановлению главного санитарного врача города с 21 января оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях, за исключением той, что необходима для пациентов, чтобы сохранить им жизнь, взрослым и детям запрещена главным санитарным врачом города. Кроме того, горожане не смогут получить в государственных медицинских учреждениях профилактический медосмотр. Всё потому, что в Петербурге наблюдается взрывной характер заболеваемости из-за нового штамма коронавируса, в настоящий момент в городе выявлено более 1 тыс. заболевших с «Омикроном».